Cuma hutbesi muhalif gazetecilerin hedefinde: Özlem Gürses ve Nevşin Mengü’den sert tepki

Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftaki Cuma Hutbesi muhaliflerin hoşuna gitmedi.

Hutbe "Sıla-i rahimle bereketlenen tatil" başlığıyla yayınladı.

Hutbede, İslamiyet’in çalışmaya verdiği önem kadar dinlenmeye de değer verdiği vurgulanırken tatil sırasında kulluğun unutulmaması gerektiği vurgulandı.

"TATİL AHLAKİ VE HELAL SINIRLAR İÇERİSİNDE OMALIDIR"

Hutbenin ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

Dinimize göre çalışmak ne kadar önemli ise istirahat etmek de aynı ölçüde önemlidir. Dolayısıyla Müslümanın; dinlenmeye, zihnen ve bedenen toparlanmaya, ruhen arınmaya, ailesiyle birlikte nitelikli zaman geçirmeye de ihtiyacı vardır.



Ancak unutmayalım ki; Müslümanın çalışması da, dinlenmesi de, tatili de, eğlenmesi de meşru, ahlaki ve helal sınırlar içerisinde olmalıdır.

"TATİLDE İBADETLER AKSATILMAMALI"

Tatilde harama başvurmak, nefsin istek ve arzularına uymak, dinimizin sınırlarını ihlal etmek, hem dünya hem ahiret saadetimizi tehlikeye atar.



Müslüman, tatilde de ibadetlerini aksatmamalı, dinin ölçülerine riayet etmeli, tatilini Rabbine yakınlaşma vesilesi kılmalıdır.

"İNSAN UTANIR BUNU HUTBE DİYE OKUMAKTAN"

Gazeteci Özlem Gürses, hutbeye sert sözlerle tepki gösterdi:

Nasıl ya, hutbe diye bunu yapmışlar ya. Arzu ve isteklerin sınır tanımadığı. İnanılır gibi değil insan utanır bunu hutbe diye okumaktan. Diyelim ki Diyanet bir hataya düşmüş bunu göndermiş size, okuma ya.



Sen ki Allah’tan korkan bir imansın, şöyle bir zamanda şu hutbe okunur mu? Bir inisiyatif kullan, ‘he’ de geç yani, başka bir dua oku.

"TATİLDE DE İBADET EDİN DİYOR"

Gazeteci Nevşin Mengü de hutbenin “tatilde harama başvurmayın” vurgusuna dikkat çekti:

Tatilde harama başvurmayın diyor. 11,5 ay millet deliler gibi çalışıyor, hepi topu içtiyse iki kadeh rakısını içiyor yani, o da olmasın falan.



Tatilde de ibadet edin diyor.

HUTBELER SIK SIK HEDEF ALINIYOR

Cuma hutbeleri, son dönemde muhalefete yakın gazeteciler tarafından sık sık eleştirilerin odağına yerleştiriliyor.

Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar, hutbelerin kamuoyunda geniş tartışmalara yol açmasına neden oluyor.