Cuma namazı saat kaçta? 28 Kasım 2025 İstanbul, İzmir, Ankara namaz vakitleri...

- Cuma günü Müslümanlar öğle namazında cemaatle buluşup cuma namazını kılar.
- 28 Kasım 2025 günü için İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ezan vakitleri derlendi.
- Namaz saatlerini merak edenler ilgili bağlantılar üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilir.
"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün" deriz cumaya...
Cuma günü öğle namazında Müminler cemaatle buluşur ve cuma namazı ibadetini yerine getirir.
Camiye koşa koşa giden Müslüman alemi, cuma namazını eda ettikten sonra duasını yapar ve huzura kavuşur.
28 Kasım 2025 cuma günü de il il ezan vakitleri merak konusu.
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin ezan saatlerini derledik.
28 KASIM 2025 CUMA VAKİTLERİ