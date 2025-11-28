Cuma namazı saat kaçta? 28 Kasım 2025 İstanbul, İzmir, Ankara namaz vakitleri... Cuma namazını eda edecek olan Müslümanlar, ezan vakitlerini yakından takip ediyor. Bu kapsamda, 28 Kasım 2025 cuma namazı saatlerini sizler için derledik.