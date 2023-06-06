Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Akif Çağatay Kılıç atandı ve kendisine Büyükelçilik unvanı verildi

Türkiye Yüzyılı başladı...
Milyonlar, 28 Mayıs'ta sandığa giderek seçimini yaptı.
Böylelikle sandıklardan açık ara farkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi çıktı.
17'nci zaferini ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hız kesmeden çalışmalara başladı.
İlk işi ise yeni kabineyi kurmak oldu.
Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanı
Yapılan atamalarda ise dikkat çeken isimler yer aldı. Bu isimlerden biri de eski Gençlik ve Spor Bakanı olan Akif Çağatay Kılıç.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınındaki isimlerden biri olan Kılıç, dış politika ve diplomasiden sorumlu Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı görevine getirildi.
"Büyükelçilik unvanı verilmiştir"
Kılıç'a ayrıca 'Büyükelçilik' unvanı da verildi.
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Akif Çağatay Kılıç atanmış ve kendisine Büyükelçilik unvanı verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
PKK gerçeğini anlattı
Kılıç, Türk Delegasyonu Başkanı olduğu dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde yaptığı etkileyici konuşmayla adından söz ettirmişti.
Buradaki açıklamalarında terör örgütü PKK gerçeğini anlatan Kılıç, teröre desteğin siyasi özgürlük olarak nitelenemeyeceğini vurguladı.
Kılıç şu ifadeleri kullandı:
Türk Meclisi dokunulmazlıkları kendisi kaldırdı. Muhalefet ve iktidar partileri tarafından bir parlamentoda ortak karar alındığında buna nasıl karşı çıkabilirsiniz. AK Parti, Sayın Erdoğan'ın Başbakan veya Cumhurbaşkanı olduğu on beş seçim kazandı. 12 milyon oy farkından bahsediyoruz. Bunu genellikle yüksek sesle konulmam ama gerçekten sinirlerime dokunuyor. Bu yüzden tekrar soruyorum: Seçilmiş milletvekilleri tekrar sokağa dökülse, şiddeti savunsa ve bir terörist örgütün terör örgütü olduğunu söylemese, kendi ülkelerinizde ne yapardınız? Birisi DAEŞ veya El Kaide'nin terör örgütü olmadığını söylese ne yapardınız? Mahkemelerden harekete geçmesini isterdiniz.