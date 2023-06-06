Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Akif Çağatay Kılıç atandı ve kendisine Büyükelçilik unvanı verildi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına resmen atandı. Resmi Gazete’de yer alan atamada, Kılıç’a ‘Büyükelçi’ unvanı verildiği belirtildi.

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Türkiye Yüzyılı başladı...

Milyonlar, 28 Mayıs'ta sandığa giderek seçimini yaptı.

Böylelikle sandıklardan açık ara farkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi çıktı.

17'nci zaferini ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hız kesmeden çalışmalara başladı.

İlk işi ise yeni kabineyi kurmak oldu.

Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanı

Yapılan atamalarda ise dikkat çeken isimler yer aldı. Bu isimlerden biri de eski Gençlik ve Spor Bakanı olan Akif Çağatay Kılıç.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınındaki isimlerden biri olan Kılıç, dış politika ve diplomasiden sorumlu Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı görevine getirildi.

"Büyükelçilik unvanı verilmiştir"

Kılıç'a ayrıca 'Büyükelçilik' unvanı da verildi.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Akif Çağatay Kılıç atanmış ve kendisine Büyükelçilik unvanı verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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PKK gerçeğini anlattı

Kılıç, Türk Delegasyonu Başkanı olduğu dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde yaptığı etkileyici konuşmayla adından söz ettirmişti.

Buradaki açıklamalarında terör örgütü PKK gerçeğini anlatan Kılıç, teröre desteğin siyasi özgürlük olarak nitelenemeyeceğini vurguladı.

Kılıç şu ifadeleri kullandı: