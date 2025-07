Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü kapsamında bugün şehitlerimiz, düzenlenen törenlerle anılıyor.

Bu kapsamda Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenleniyor.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşma şöyle:

"ÖZEL HAREKAT DAİRE BAŞKANLIĞI'MIZDA GÖREVLİ 44 KARDEŞİMİZ BURADA ŞEHİT DÜŞTÜ"

"15 Temmuz, demokrasi ve milli birlik gününde, hain kalkışmanın dokuzuncu yıl dönümünde sizlerle bir aradayız. Bugün 51 vatan evladının her biri bu ülkeye, bu bayrağa sevdalı 51 kardeşimizin şehit edildiği Özel Harekat Daire Başkanlığımızdayız.

FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi bu noktaya F-16 uçaklarıyla iki ayrı saldırı düzenlediler. İlk saldırıda Havacılık Daire Başkanlığımızda görevli 7 kardeşimiz 2. saldırıda ise Özel Harekat Daire Başkanlığımızda vazifeli 44 kardeşimiz burada şehit düştü.

"SELAM OLSUN BU MİLLETİN AKINCI BEYLERİNE, CAN FEDA OLSUN KAHRAMAN POLİSİN ÖZEL HAREKAT ERLERİNE"

Çoğu hayatının baharında gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen bu kardeşlerimiz hem şahsiyetleri hem de kabiliyetleriyle vatan müdafileriydi. Hepsi Ay Yıldızlı bayrağımıza, bu memleketin her bir karışına aşkla bağlı vatan ve millet sevdalılarıydı. Şehit edilen her bir polisimiz vakar, merhamet ve cesaret abidesiydi.



Onlar Türkiye'nin akıncı beyleriydi. Selam olsun bu milletin akıncı beylerine. Can feda olsun kahraman polisin özel harekat erlerine. Kahraman şehitlerimizin kabirleri pür nur olsun. Rabbim onları peygamber efendimize inşallah komşu eylesin.



Malumunuz şehit şahit olan hazır bulunan demektir. Evet onlar şu anda bizleri görüyor. Bizleri duyuyor. Rabbimizin lütuf ve keremine de inşallah mazhar oluyorlar. Peygamberlikten sonraki en yüce makamda oturuyorlar. Cenabı Mevla bizleri şehitlerimizin şefaatine nail eylesin.