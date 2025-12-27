'Yenidoğan Çetesi' davasında ara karar çıktı: 3 kişiye tahliye

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yenidoğan Çetesi, İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamış ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olmuştu.

Yenidoğan Çetesi’ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı.

SANIK SAYISI 61'E YÜKSELMİŞTİ

Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı’yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61’e yükselmişti.

DAVADA 7'İNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce adliyenin konferans salonunda görülen 7’inci duruşması 5’inci gününde devam ediyor.

Duruşmaya, 6’sı tutuklu bir kısım tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasıyla başladı.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 7'nci duruşmada, mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkemece, Dr. Mehmet Gürül ile hemşireler Sümeyye Nur Taşçı ve Cansu Akyıldırım'ın tahliyesine karar verildi.

Bir sonraki duruşma ise 24 Mart 2026'ya ertelendi.