Devlet Bahçeli: Erdoğan, günümüzün Süleyman'ıdır

Asrın felaketinden asrın inşasına...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında başlatılan Asrın İnşa Seferberliği'nde sona gelindi.

Bu kapsamda, deprem bölgesindeki son anahtar teslim töreni Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşen törende, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bulundu.

"ERDOĞAN GÜNÜMÜZÜN SÜLEYMAN'IDIR"

Burada konuşan Bahçeli, Mehmet Akif Ersoy'un şiirinden "Gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen iki kazma kürek iki de ırgat gerek. Hadi gel yapalım geri şunu desen bir Sinan gerek bir de Süleyman." satırlarını okudu.

Bahçeli, bu satırlardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Osmanlı'da en fazla toprak kazanan hükümdarı olan Kanuni Sultan Süleyman'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumu da tarihteki en görkemli yapılara imza atan Mimar Sinan'a benzeterek şu ifadelere yer verdi:

"Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Günümüzün Sinan'ı Murat Kurum Bey Çevre Bakanımızdır."

"DEVLET VE MİLLET DAYANIŞMASIYLA MUAZZAM BİR MÜCADELE BAŞLATILMIŞTIR"

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında satır başları şöyle:

Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay küllerinden yeniden doğmuş baştan başa inşa edilerek ayağa kalkmıştır. Maruz kaldığımız şiddeti 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından korkunç felaketin yaralarını sarmak için devletle millet dayanışmasıyla muazzam bir mücadele başlatılmıştır.

"HATAY KÜLLERİNDEN DOĞDU"

Hatay küllerinden yeniden doğmuştur...



Fitne ataklarına ve karanlık kampanyaya rağmen devlet ile millet arasına iç ve dış mihrak girememiştir. Felaketleri geçim kapısı haline getirmek için el ovuşturanlar, kaybetmiştir.

"DEVLETİ ZORDA BIRAKMA OYUNLARI TUTMADI"

Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak için devreye girenler, hayal kırıklığına uğramışlardır. Doğru olmak üzerine dedikodu yapmanın peşine düşenler milletin değil zilletin tarafında olduklarını gizleyememişlerdir. Devleti zorda bırakma oyunları tutmamıştır.

"DEPREMDEN 45 GÜN SONRA İLK KONUTLARIN TEMELLERİNİN ATILDIĞINI BİLİYORUM"

Sayın Cumhurbaşkanım değerli vatandaşlarım, 6 Şubat felaketinden 45 gün sonra ilk konutların temellerinin atıldığını biliyorum. Deprem bölgesine devasa şantiyeler hızla kuruldu. Atatürk Caddesi'nin nereden nereye geldiğini taktir edecek vatandaşlarımızdır. Takip ettiğim kadarıyla bugüne kadar Hatay'da 98 bin konut hak sahibi vatandaşlara teslim edilmiş bu sayının 150 bin sınırına geçmesi de planlanmıştır.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kalbi milleti için atanlar, geceyi gündüze katarak çalışanlar, gayret edenler hem kulun hem de Allah'ın ihsanına layık olanlardır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Murat Kurum'a tüm bakan ve bürokratlarımıza, işçilerimize asrın inşasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Günümüzün Sinan'ı Murat Kurum Bey Çevre Bakanımızdır.

"SİYONİST EMPERYALİST PROJELERİN BİRLİĞİMİZİ BOZMASINA ENGEL OLMALIYIZ"