Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.

Final karşılaşmasını Filenin Sultanları, 3-2 kaybetti.

Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları, tarihimizde ilk kez çıktığımız Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalini 2. olarak tamamladı ve gümüş madalya kazandı.

Ülkemize büyük gurur yaşatan Filenin Sultanları, dün ise yurda döndü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ZİYARET ETTİLER

Millilerimiz, bugün ise Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yer aldı.