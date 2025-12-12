TBMM'de taciz iddası: 4 aşçı gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), lokantasındaki taciz iddiaları gündem oldu.

İddiaya göre, Meclis lokantasında stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik liseli bir kız öğrenci, oradaki personellerin cinsel istismarına uğradı.

Kamuoyunda gündem olan bu iddialara ilişkin harekete geçen yetkililer, soruşturmanın başlatıldığını bildirildi.

Bu kapsamda görevden alınan bir Meclis personeli dün tutuklandı.

4 AŞÇI GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin yeni bir gelişme de bugün yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar soruşturma bürosunun talimatıyla, TBMM’de taciz iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Meclis lokantasında çalışan 4 aşçı emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Sekreterliği, Meclis'te görev yapan bir stajyer öğrenciye yönelik "istismar" iddiası üzerine harekete geçti.

2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan öğrencinin ailesi, 19 Kasım 2025'te Genel Sekreterliğe resmi şikayette bulundu.

SORUŞTURMA AYNI GÜN BAŞLATILDI

Açıklamada, şikayetin alınmasının ardından 20 Kasım'da vakit kaybetmeden idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

TBMM yönetiminin süreci "titizlikle yürüttüğü" vurgulandı.

BİR PERSONEL GÖREVDEN ALINDI

Soruşturma kapsamında ilk adım atıldı.

Açıklamada, aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin 4 Aralık 2025'te görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

TUTUKLANDI

Stajyer öğrencinin başvurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G. gözaltı alındı.

Şüpheli bu gün sevk edildiği Ankara 5. sulh ceza hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandı.