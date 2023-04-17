Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayrama kadar Hatay hariç tüm enkazlar kaldırılacak İstanbul Üsküdar'da iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki 11 ilde devam eden enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

AA & Ensonhaber

Asrın felaketi 11 ilde 50 binden fazla can aldı.

Binlerce bina yerle bir oldu ya da kullanılamaz hale geldi.

Şehirler adeta enkaz yığınına döndü. Depremzedeler memleketlerini bırakıp farklı şehirlere göç etmek zorunda kaldı.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde ise enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Büyük bir bölümü tamamlanan çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son bilgileri paylaştı.

"Bayrama kadar Hatay hariç tüm illerde enkaz kaldırılmış olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Belediyesi tarafından Üsküdar Sahili'nde organize edilen, deprem sonrası İstanbul'un çeşitli ilçelerine barınmak için gelen depremzede vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayrama kadar Hatay hariç tüm illerde bütün enkaz kaldırılmış olacak." dedi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz asla onlar gibi olmadık, olamayacağız"