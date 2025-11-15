Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'a gidiyor: 350 bininci konutun teslim törenine katılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vatandaşlara verilen sözler yerine getiriliyor...

Deprem bölgesinde 350 bininci konutun yapımı tamamlandı.

Bu kapsamda, bugün "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" temasıyla Adıyaman'da konut teslim töreni düzenlenecek.

MURAT KURUM: 11 ŞEHİR ANKA KUŞU GİBİ KÜLLERİNDEN DOĞDU

Adıyaman'da düzenlenecek konut teslim törenine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geçtiğimiz saatlerde yeni bir paylaşım daha geldi.

"11 şehir anka kuşu gibi küllerinden doğdu." ifadeleriyle sözlerine başlayan Bakan Kurum, "Film sahnesi değil, maket değil, hayal hiç değil." mesajı verdi.

TÖRENİN SAATİ BELLİ OLDU

Bakan Kurum, "Hepsi en gerçek haliyle Asrın İnşası’nın şehirleri. 350 bininci konutumuzu bugün teslim ediyoruz." dedi.

Bakan Kurum, son olarak, Adıyaman'da gerçekleştirilecek törenin saat 14.30'da başlayacağını duyurdu.

YAPIMI TAMAMLANAN KONUTLARI PAYLAŞMIŞTI

Adıyaman'da yapımı tamamlanan konutları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Murat Kurum, 15 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, 350 bininci yuvanın anahtarının teslim edileceğini duyurmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TÖRENE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 350 bininci konutun anahtar teslim töreni için çalışmaların sürdürdüğü İstanbul'dan Adıyaman'a geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"KADİM ŞEHİRLERİMİZİ ALTYAPISI, ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE KONUTLARIYLA YENİDEN AYAĞA KALDIRIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz; kadim şehirlerimizi altyapısı, çevre düzenlemesi ve konutlarıyla yeniden ayağa kaldırıyoruz.



Yarın deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu inşallah hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun.

TÖRENDE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

Törende konuşma da yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde yürütülen inşa ve ihya faaliyetlerindeki son durumu aktaracak.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki konulara dair açıklamalarda da bulunacak.

DEPREM BÖLGELERİNDE KONUT ÇALIŞMALARI

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Yaşanan yıkımın ardından devlet-millet el ele çalışmalar yürütüldü.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakan Murat Kurum başkanlığındaki ekip, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Binalar hızla yükselirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum, bölgeden bir an olsun elini çekmiyor.