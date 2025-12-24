Ünlü yapımcı Yusuf Timur Savcı'ya uyuşturucudan gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda her geçen gün, yeni ve şoke eden gözaltılar yapılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonlar kapsamında sabah saatlerinde 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

20 kişinin de gözaltına alınmasının ardından da isimler geçtiğimiz dakikalarda belli olmuştu.

Şimdi ise yeni bir son dakika daha geldi.

TİMUR SAVCI'YA UYUŞTURUCUDAN GÖZALTI

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın adliyeden aktardığına göre; "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan" "Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan" "kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından" TİMS&B Prodüksiyon CEO’su Yusuf Timur Savcı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINACAK

Timur Savcı, gözaltına alındıktan sonra kan ve saç örneği için Adli Tıp’a sevk edildi.

İFADE VERECEK

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Savcı, saç ve kan örneği verdikten sonra ifade vermek üzere de adliyeye sevk edilecek.

SERBEST BIRAKILDI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yusuf Timur Savcı, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÜNLÜ DİZİ VE FİLMLER İLE TANINIYOR

TİMS&B Prodüksiyon CEO'su Timur Savcı, Eşref Rüya, Kavak Yelleri, Ölümlü Dünya, Oflu Hoca'nın Şifresi gibi birçok dizi ve filmler ile tanınırlık kazandı.

TELEVİZYON DİZİLERİ

Eşref Rüya (2025-günümüz)

Teşkilat (2021-günümüz)

Şeref Sözü (2020)

Gülperi (2018-2019)

Bir Zamanlar Çukurova (2018-2022)

Söz (2017-2019)

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2015-2017)

Çalıkuşu (2013-2014)[4]

Muhteşem Yüzyıl (2011-2014)

Suskunlar (2012)

Kavak Yelleri (2007-2011)

SİNEMA FİLMLERİ

Çakallarla Dans 5 (2018)

Kötü Çocuk (2017)

Sonsuz Aşk (2017)

Kardeşim Benim 2 (2017)

Çakallarla Dans 4 (2016)

İkimizin Yerine (2016)

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (2016)

Dönerse Senindir (2016)

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (2014)

Unutursam Fısılda (2014)