Terörsüz Türkiye komisyonunun çalışma süresi uzadı

Terörsüz Türkiye süreci işliyor...

Bu kapsamda da Meclis'te kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı ve hazırlanan raporlar, Meclis'e sunuldu.

KOMİSYONDAN YENİ TOPLANTI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan komisyon, bugün yeni bir toplantı daha yaptı.

Toplantıdan çıkan karara göre; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma süresi, 2 ay daha uzatıldı.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışma süresinin, 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren iki ay uzatılması, Komisyon'da yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

SİNYAL FETİ YILDIZ'DAN GELMİŞTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, verimli ve uyumlu bir çalışma yaptıklarını belirtip komisyonun görev süresinin uzatılabileceğini ifade etmişti.

31 Aralık'ta çalışma süresi sona erecek olan komisyonun birkaç ay daha uzatılması gündemde.

TOPLANTI ÖNCESİ NUMAN KURTULMUŞ AÇIKLAMA YAPTI

Toplantı öncesi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, açıklamalarda bulundu.

Ortak rapora ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Bu sürecin başarı ile sonuçlanmasıyla hayati bir eşik aşılmış olacaktır." dedi.

İlerleyen süreçte farklı fikirleri yakınlaştırmak için temasların artmasının yararlı olacağını dile getiren Kurtulmuş, "Böylece ortak noktaya ulaşmak daha kolay olacaktır." diye konuştu.

Kurtulmuş, ortak rapor için ilave süreye ihtiyaç olacağını da söyledi.