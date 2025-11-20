Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nüfus artış hızı uyarısı: Şu anda bir felaketi yaşıyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu'na katıldı.

Ankara'da Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen sempozyuma katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmalarında ailenin önemine ve toplumdaki yerine değinen Erdoğan, "Aile, okul hükmündedir" dedi.

Ailenin milleti, milletin ise medeniyeti yansıttığına dikkat çeken Erdoğan, aile kurumunun insanın değerlerini yansıttığını aktardı.

"NUFÜS ARTIŞ ORANIMIZ AZALIYOR, ŞU ANDA BİR FELAKETİ YAŞIYORUZ"

Türkiye'nin nüfusunun arttığını aktaran Erdoğan, bunun kritik önemini ayısal verilerle anlattı.

Nüfus artışına rağmen doğurganlık hızı ve oranının ise azaldığını söyleyen Erdoğan, bunun bir felaket olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Daha öne çeşitli vesilelerle ifade ettiğim şu noktaya tekrar dikkat çekmek istiyorum.

Nüfusumuz artıyor fakat nüfus artış oranımız azalıyor.



TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Alarm zilleri çok yüksek sesle çalıyor.

"SEBEBİ, ŞEHİRDE KADINLARIN GİDEREK YALNIZLAŞMASIDIR"

Bunun sebebi şehirde kadınların giderek daha fazla yalnızlaşmasıdır. Kadınlar çocuk yetiştirme konusunda eşlerinden gerekli desteği göremiyor. Hz. Peygamberimiz şöyle diyor; "Kadınlar erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarılarıdır."

"TOPLUM OLARAK GİDEREK YALNIZLAŞIYORUZ"

Evlat sahibi tüm babalara eşlerine daha fazla destek olmaları çağrısında bulunuyorum.



Veriler bize gençlerin geç yaşlarda evlendiğini gösteriyor. Toplum olarak giderek daha çok bireyselleşiyor bunun sonucu olarak daha fazla yalnızlaşıyoruz.

"AİLE, KİMLİK VE KÜLTÜRÜN YAŞATILDIĞI BİR OKUL HÜKMÜNDEDİR"

"Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu" münasebetiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Milletin evine hepiniz hoş geldiniz.



2 gün boyunca düzenlenen 6 oturumda pek çok katılımcı bildirilerini tebliğ etti. Dijital kültürden sanat ve medyaya geniş bir renk paletinde birçok konu burada enine boyuna tartışıldı. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini canı gönülden diliyorum.



Tebliğleriyle eleştirileriyle sempozyuma katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Emekleriniz inşallah hayra vesile olsun.



Bazı kurumlar vardır ki, istikbale yön verir. Aile, bu müesseselerden biridir. Aileye baktığımızda milleti görürüz. Aile, kimlik ve kültürün yaşatıldığı bir okul hükmündedir.

"AİLEDE YETİŞEN BİREYLER NE KADAR BİLGİLİ OLURSA TOPLUM O KADAR GÜÇLÜ OLUR"

Aile mektebinde yetişen bireyler ne kadar bilgili şuurlu olursa toplum da o kadar güçlü olur. Bireyi güçlendirmeden aileyi, aileyi güçlendirmeden de devleti ve milleti yaşatamazsınız.



Geleceğe emin adımlarla yürümek istiyorsak bu silsileyi özenle korumamız gerekiyor. Hepimize çok önemli görevler düştüğü kanaatindeyim. Bu konuda hepimiz elimizi taşın altına koymakla mükellefiz.

"KÜLTÜR VE SANATTA DÜNYANININ İMRENEREK BAKTIĞI BİRİKİMİN SAHİBİYİZ"

Tıpkı aile gibi kültür ve sanat da bizi, değerlerimizi yansıtır. Kuşaklar ve insanlar arasında bağ kuran alanların başında hiç şüphesiz kültür-sanat gelir.



Bu konuda dünyanın imrenerek baktığı birikimin sahibiyiz. Ecdadımız askeri, siyasi ve idari kabiliyetlerini kültürle sanatla birleştirmiştir.

"CİNSİYETSİZLEŞTİRME GİBİ DAYATMALARA MAHAL VERMİYORUZ"

Küresel kapitalizmin yeni cepheler açtığı, kültürel emperyalizm ve dijital kuşatmanın dünyada şiddetini artırdığı dönemde aile kurumunun üzerine titriyoruz.



Cinsiyetsizleştirme gibi dayatmalara ve LGBT gibi sapkın akımlara karşı gerekli önlemleri alıyor, en küçük bir tavize, ihmale, rehavete mahal vermiyoruz.

"SİBER ZORBALIK GİBİ RİSKLERDEN EVLATLARIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Çocuklarımız artık yalnızca sokakta, okulda değil, dijital dünyada da büyüyor, oyun oynuyor.



Teknoloji alanındaki bu dönüşüm onları yeni tehlikelerle yüz yüze getiriyor. Siber zorbalık gibi risklerden evlatlarımızı korumak zorundayız. Detaylı bir yol haritası oluşturduk.

"DÜNYAYA ÇOCUK DOSTU DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI YAPIYORUZ"