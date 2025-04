Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'dan döndü.

Dün akşam saatlerinde yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Özgür Özel'in yabancı medya kuruşlarına verdiği demeçlerden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun otellerde yaptığı görüşmelerde kameraları bantla kapatmasına da değindi.

"İzahı olmayanın mizahı olur" diye meşhur bir söz var. CHP'de olup bitenleri başka türlü anlamlandırmak mümkün değil. Girdikleri her işte güya şeffaf olacaklardı ama gördük ki bantçı olmuşlar." diyen Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

"CHP'NİN BAŞINDAKİ ZAT, SOKAK DEDİKODULARIYLA SİYASET YAPIYOR"

KILIÇDAROĞLU'NU ÖRNEK VERDİ: TARİH OLDU

"VATANDAŞLARIMIN HER BİRİNE SELAMLARIMI GÖNDERİYORUM"

Grup toplantımızın burada yapacağımız istişare ve değerlendirmelerin ülkemiz milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum, toplantımızı teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Sizlerin vasıtasıyla çeşitli platformlar üzerinden bizleri takip eden vatandaşlarımın her birine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Değerli arkadaşlar siyasi gündeme dair değerlendirmelerimize geçmeden önce bir iki hususun altını çizmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. Kuruluş Yıl Dönümü ile Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Sizlerle birlikte 23 Nisan 1920'den bu günü Türkiye'nin istiklali, istikbali ve hürriyeti için emek vermiş ter dökmüş bu yüce çatı altında millet için mücadele etmiş tüm milletvekillerini adına şükranlarımı sunuyorum.

"27 NİSAN PAZAR GÜNÜ, MİLLİ İRADEYE YAPILAN HADSİZLİĞİN YIL DÖNÜMÜYDÜ"

"AK PARTİ'NİN SAHİBİ MİLLETİDİR"

Daha sonra Görüldüğü üzere o gün Aslında tarihin akışını da değiştirdik 7 Şubat MİT Krizi Gezi Olayları 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'un başarısız olmasının gerisinde 27 Nisan gecesi aldığımız yürekli tavır vardır. Bundan sonra da demokrasimize vesayetin gölgesinin düşmesine izin vermeyeceğiz. Aziz kardeşlerim hep söylediğimiz gibi AK Parti milletin kurduğu, milletin büyüttüğü, girdiği her mücadeleden milletin desteğiyle galip çıkmış bir partidir. AK Parti'nin bir sahibi varsa o da milletimizin ta kendisidir.

"GELECEĞE ÇOK DAHA UMUTLA BAKIYORUZ"

23 yıllık iktidarımızdan aldığımız ilhamla, cesaretle geleceğe çok daha umutla, heyecanla bakıyoruz. Şahsen lise çağlarımızdan beri içinde olduğumuz kutlu davamızı yaşatma ve yüceltme uğraşında gördüğümüz hakikat budur. Elbette şartları değerlendirmek başka şeydir, suyun önünde sürüklenen bir kütük gibi şartlara teslim olmak başka şeydir. Siyasi beleşçilik ülkemizdeki muhalefetin tarzıdır işidir, hevesidir. Bunlar ülkeleri, milletleri, şehirleri için hiçbir hayalleri, hiçbir vizyonları, hiçbir programları, projeleri olmadığı halde her seçimde iktidara gelme hevesine kapılırlar. Son örneğini 2023 seçimlerinin ardından gördüğümüz üzere sandıkta seçmenden tokadı yiyince de başlarlar millete hakaret etmeye, milleti aşağılamaya, milleti suçlamaya. Kendilerinin içinde hiçbir şey olmayan boş çuval gibi ayakta durmalarının mümkün olmadığını görmek kabullenmek istemezler.

"BİRÇOK CEPHEDE MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ"

Her ne kadar birçok cephede mücadele yürütüyor olsak da Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden gelecek inanca, güce iradeye sahibiz.



Yaklaşık 11,5 milyonluk üyesiyle sadece ülkemizin değil dünyanın en geniş tabanlı partilerinden biri olan AK Parti'yi temsil etmek, işte bu büyük yükü omuzlamaya talip olmak demektir. Böylesini önemli bir vazifenin sorumluluğunu üstlenmeyi yük olarak değil göğsümüzde gururla taşıdığımız bir şeref madalyası olarak görüyoruz.



Her birinizin de bu yüksek şuurla hareket ettiğini çok iyi biliyorum. Ben sizlere bu kadroya sonsuz derecede inanıyor ve güveniyor.



Büyük bir sabırla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye projesini de dikkatle takip ettiğimiz Suriye'deki gelişmeleri de, Akdeniz'de giderek kızışan çekişmeleri de, ekonomideki hassasiyetleri de, işte böyle bir projeksiyonla yönetiyoruz



Yine deprem meselesi başta olmak üzere insanımızı ilgilendiren her hususta aynı şekilde hareket ediyoruz.