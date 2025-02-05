Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne iştirak etti.

Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınların siyasetteki önemine dikkat çekti.

AK Parti kongrelerinin bir bayrak yarışı anlayışıyla gerçekleştirildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kongrelerimizde yumruklar değil, yürekler konuşuyor" vurgusu yaptı.

Kadroların güçlendirildiğini ve yenilendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"BİZİM KONGRELERİMİZDE YUMRUKLAR DEĞİL YÜREKLER KONUŞUYOR"

81 vilayetimizin tamamındaki yol ve dava arkadaşlarıma selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Partimizi kurduğumuzdan bugüne, yani 23.5 yıldır zorlu, çetin, engebeli fakat bir o kadar da şerefli, önemli bir yolda sabırla yürüyoruz. Çeyrek asra yaklaşan bu yolculuğumuzun her bir adımını milletimize hizmet aşkıyla kat ettik. Türkiye'nin 7 bölgesine, 81 vilayetine, 85 milyon vatandaşımızın her birine hizmetlerimizle ulaşmanın, her bir insanımızın gönlüne taht kurmanın çabası içinde olduk. Tüm hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum.





12 Ekim'de başladığımız kongrelerimizi bir bayrak yarışı anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Yeni yüzlerle kadrolarımızı güçlendirerek kongre sürecimizi yönetiyoruz. Muhalefet kurultayları tasfiye aracı olarak kullanırken biz ise yenileniyor, tazeleniyoruz. Bizim kongrelerimizde yumruklar değil, yürekler konuşuyor. Kongrelerimizde sadece teşkilat mensuplarımız değil, aynı zamanda gönüller buluşuyor. Hiçbir düzensizliğin, saygısızlığın yaşanmadığı, sandalyelerin havada uçuşmadığı bir şölen havasında kongrelerimizi teker teker tamamlıyoruz.

"TÜRKİYE'Yİ YÜCELTMENİN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ"

Bizim mücadelemiz kişisel kariyer mücadelesi değildir. En tepeden en ücra birimine kadar hepimiz görevimiz ne olursa olsun, ülkeye ve millete hizmet davasının neferleriyiz. Kadın kolları ile gençlik kolları ile ana kademesi ile bir bütün olarak Türkiye'yi yüceltmenin, milletimizi asırlık hayalleri ile buluşturmanın samimi mücadelesini veriyoruz. Biz, kısa mesafe koşucusu değiliz. Biz, pazara kadar yol arkadaşlığı yapan insanlardan da değiliz. Her birimiz sonunda Hakk'ın rızası, halkın duası olan uzun ve yorucu bir maratonun koşucularıyız. Bu yolda da enerjimizi, sabrımızı, heyecanımızı asla kaybetmeden ipi göğüsleyene kadar durmadan koşacağız. Millete hizmet yolunda kırılmak, darılmak, küsmek, yarıştan kopmak gibi bir lükse şahsım dahil hiç birimiz sahip değiliz. Rabbim ömür verdikçe, nefes verdikçe imkanımız, dermanımız, enerjimiz oldukça tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

"ERİŞTİĞİMİZ SEVİYEDE KADINLARIN ÇOK BÜYÜK PAYI VAR"

Bugün 22 yıl öncesine kıyasla her alanda bambaşka bir Türkiye'den eğer gururla bahsediyorsak bunda sizlerin çok büyük emeği ve fedakarlığı var. Ülkemizin bugün eriştiği seviyelerde siz kadınların çok büyük payı var. Türkiye'nin elde ettiği eşsiz kazanımlarda sizlerin çok büyük katkıları var. El ele verdik, Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Zorlukların üstesinden beraberce geldik. Milli iradesi hedef alan saldırıları birlikte püskürttük. Huzurumuza ve güvenliğimize kast edenleri birlikte boşa çıkarttık. Tahriklere, iftiralara, kışkırtmalara prim vermeden kardeşliğimizi birlikte savunduk. İmkansız görülen nice reformlara birlikte imza attık. Yasakların ufkumuzu kararttığı eski günlerden, 2025 yılının güçlü, itibarlı Türkiye'sine yine beraber ulaştık.

"EY CHP, İKNA ODALARINI KURANLAR SİZDİNİZ"