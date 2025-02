Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne iştirak etti.

Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınların siyasetteki önemine dikkat çekti.

AK Parti kongrelerinin bir bayrak yarışı anlayışıyla gerçekleştirildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kongrelerimizde yumruklar değil, yürekler konuşuyor" vurgusu yaptı.

Kadroların güçlendirildiğini ve yenilendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"BİZİM KONGRELERİMİZDE YUMRUKLAR DEĞİL YÜREKLER KONUŞUYOR"

81 vilayetimizin tamamındaki yol ve dava arkadaşlarıma selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Partimizi kurduğumuzdan bugüne, yani 23.5 yıldır zorlu, çetin, engebeli fakat bir o kadar da şerefli, önemli bir yolda sabırla yürüyoruz. Çeyrek asra yaklaşan bu yolculuğumuzun her bir adımını milletimize hizmet aşkıyla kat ettik. Türkiye'nin 7 bölgesine, 81 vilayetine, 85 milyon vatandaşımızın her birine hizmetlerimizle ulaşmanın, her bir insanımızın gönlüne taht kurmanın çabası içinde olduk. Tüm hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum.





12 Ekim'de başladığımız kongrelerimizi bir bayrak yarışı anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Yeni yüzlerle kadrolarımızı güçlendirerek kongre sürecimizi yönetiyoruz. Muhalefet kurultayları tasfiye aracı olarak kullanırken biz ise yenileniyor, tazeleniyoruz. Bizim kongrelerimizde yumruklar değil, yürekler konuşuyor. Kongrelerimizde sadece teşkilat mensuplarımız değil, aynı zamanda gönüller buluşuyor. Hiçbir düzensizliğin, saygısızlığın yaşanmadığı, sandalyelerin havada uçuşmadığı bir şölen havasında kongrelerimizi teker teker tamamlıyoruz.