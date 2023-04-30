Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Büyük Ankara Mitingi'nde konuştu

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Büyük Ankara Mitingi'ne katıldı.

Erdoğan, miting için alanı dolduran yoğun kalabalığa hitap etti:

Ata ocağım Rize ise doğup büyüdüğüm şehir İstanbul ise ülkeme ve milletime şanla, şerefle, gururla, aşkla hizmet ettiğim yer de Ankara'dır. Biz, 21 yıllık Ankaralı olarak bozkırın ortasındaki bu şehri taşı, toprağı, insanı, her şeyiyle seviyoruz. Rabbime, bana Ankaralılar gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, kader arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Her mücadelemizde yanımızda olan Ankara'nın tüm kadirşinas insanlarına şükranlarımı sunuyorum.

Parti teşkilatlarından kapı kapı dolaşarak destek talebinde bulunmalarını isteyen Erdoğan, "14 Mayıs'ın önemini, bay bay Kemal'in ne olduğunu, ne denli yalancı olduğunu anlatıyorsunuz değil mi?" diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti:

Gelirken bir bilboard gördüm. 'Ankara daha iyi hizmete layık' diyor. Dün baktım İzmir'de de bay bay Kemal, bilboarda onu yazmış. 'İzmir'e iyi hizmete geliyoruz' diyor.



İstanbul aynı şeyi söylüyor. Ya 4 yıldır İstanbul'da ne yaptınız? Ankara'da 4 yıldır ne yaptınız? Aynı şekilde İzmir de bir yağmur görmesin. Çamur, çukur alıyor başını götürüyor. Ankara'da da öyle değil mi?



Bunların üç tane tanımı var. Eğer CHP'yi tanımak istiyorsanız üç kelime yeter: Çöp, çukur, çamur. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman ben de İstanbul'u böyle tanıdım.



İstanbul'u bunlardan bu kardeşiniz kurtardı. Çöp dağlarından, çukurlardan, çamurlardan kurtardık. Hepsini geç. Susuzluktan kurtardık susuzluktan. Ankara da susuz değil miydi? Burada yine Melih kardeşimin gayretleriyle Ankara'yı susuzluktan kurtardık.



Bunları biliyorsunuz. İşte bunları bilmeyenlere hatırlatmak şart. Çünkü hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Zaten söyledik biliyorlar, gene söyle. Bunları hatırlatalım.