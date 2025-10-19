- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yılında andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in vefatının 22. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.
Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç'i yad etti.
"İZETBEGOVİÇ'İ RAHMETLE, HASRETLE YAD EDİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran, milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan, dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin 22. yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum.