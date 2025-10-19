Abone ol: Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yıl dönümünde yad etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yılında andı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yılında andı.
  • Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden İzetbegoviç'i hatırlatan bir mesaj paylaştı.
  • Mesajında Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı olan İzetbegoviç'i yad etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in vefatının 22. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı. 

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç'i yad etti. 

"İZETBEGOVİÇ'İ RAHMETLE, HASRETLE YAD EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran, milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan, dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin 22. yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum.

Gündem Haberleri