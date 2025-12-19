Sercan Yaşar'ın CHP'li Lal Denizli ile görüntüleri ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uyuşturucu operasyonlarının kilit ismi...

Geçtiğimiz aylarda kamuoyunda tanınan isimlere yönelik başlatılan geniş çaplı uyuşturucu soruşturmasının kapsamı giderek genişledi.

MEDYA SEKTÖRÜNE KADAR UZANDI

Soruşturma, yalnızca magazin ve sosyal medya dünyasıyla sınırlı kalmayarak medya sektörüne de uzandı.

Bu kapsamda gözaltına alındıktan sonra görevinden alınan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

ÜNLÜLERİN TORBACISI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasında adı geçen Sercan Yaşar, çok sayıda ünlü isimle yakın ilişkileri ve birçok markanın lansman organizasyonlarında aktif rol almasıyla biliniyordu.

Yaşar, “uyuşturucu madde bulundurma” ve “uyuşturucu ticareti” iddialarıyla kısa süre önce gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma sürecinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Sercan Yaşar’ın, savcılığa kapsamlı ifadeler verdiği ve bazı isimler hakkında detaylı bilgiler paylaştığı öne sürüldü.

Bu gelişmenin ardından Yaşar, adli kontrol şartlarıyla tahliye edildi.

Yaşar’ın verdiği ifadelerin, yürütülen soruşturmanın seyrini önemli ölçüde etkilediği öğrenildi.

LAL DENİZLİ İLE SAMİMİ POZLAR

Süreç bu şekilde devam ederken ortaya çıkan fotoğraflar, kamuoyunda tartışma yarattı.

Uyuşturucu itirafçısı Sercan Yaşar’ın, CHP'li isimlerle samimi ilişkiler kurduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLAR GÜNDEM OLDU

Özellikle Yaşar'ın, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile çekindikleri fotoğraf kareleri ortaya çıktı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından operasyonun ne yönde seyredeceği ise merak konusu oldu.