Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya, Gazze'deki soykırımı görmüyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomatik temasları sürüyor...

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi.

Resmi karşılama töreni ve ikili görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında Merz ve Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

ALMANYA'NIN İSRAİL'E DESTEĞİNİN SEBEBİ SORULDU

Erdoğan ve Merz, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladılar.

Türk gazeteci, Merz'e "İsrail'e desteğinizin arkasında Nazi Almanya'sı döneminde Yahudilere yönelik soykırım mı var? Bu yüzden mi desteğiniz devam ediyor? Siz ileride tarihin yanlış tarafında durduğunuzu düşünecek misiniz? Bunun endişesi içerisinde misiniz? Avrupa'daki yabancı düşmanlığına karşı söylemsel veya eylemsel olarak bir adım atacak mısınız?" sorusunu yöneltti.

"ALMANYA HER ZAMAN İSRAİL'İN YANINDA DURACAKTIR"

Merz, Almanya'nın her zaman İsrail'in yanında olacağını belirterek, "İsrail kendini savunma hakkını kullandı." ifadelerini kullandı.

Gazzeli çocukların Hamas'ın birer rehinesi olduğunu söyleyen Merz, açıklamasına ayrıca şu sözleri ekledi:

Federal Hükümet İsrail devletinin kurulmasından beri İsrail Devleti'nin yanındadır. Bu ülke milyonlarca Yahudi için sığınabilecekleri bir ülke haline geldi. Bu nedenle Almanya her zaman İsrail'in yanında duracaktır.



Bu İsrail Hükümeti'nin her kararının arkasında durduğumuz anlamına gelmez. İsrail kendini savunma hakkını kullandı. Tek bir kararla gereksiz kurbanların önü kesilebilirdi. Hamas silahları bırakabilirdi. Bu savaş hemen sona ererdi. Gazze'deki çocuklar Hamas'ın birer rehinesiydi. Bunun artık sona ermesini ümit ediyoruz.

"YABANCI DÜŞMANLIĞIYLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Yabancı düşmanlığıyla mücadele ediyoruz. Ülkemizde din özgürlüğü var. Tabi ki Müslüman dinine mensup insanlar da Anayasa'nın koruması altında.



Alman Devleti de hangi kişi hangi dine mensup olursa olsun canının korunmasından sorumlu. Eşit bir şekilde herkes bu haklardan yararlanabilir.

"HAMAS'IN ELİNDE BOMBALAR YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu konuda Merz'e katılmadığını belirtti.

Filistin'in yıllardır yaşadığı zulme karşı en dik duruşu sergileyen liderlerden biri olan Erdoğan, soruyu cevaplerken bu konudaki tavrını korudu.

"Almanya olarak bu soykırımı görmüyor musunuz?" sözlerini kullanan Erdoğan, ayrıca şu sözleri kullandı:

Sayın Şansölye'nin bir konusuna maalesef katılamıyorum. O da şudur: Bir defa bu süreç içerisinde ne yazık ki 60 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı burada öldürülmüştür. Hamas'ın elinde bombalar yok. Hamas'ın elinde nükleer silah yok. Ama bu silahların hepsi İsrail'in elinde mevcut var ve İsrail bu silahları kullanarak örneğin dün akşam yine bu bombalarla özellikle Gazze'yi vurmuştur.

"BUNLARI ALMANYA OLARAK SİZLER GÖRMÜYOR MUSUNUZ?"

Bunları Almanya olarak sizler görmüyor musunuz? Almanya olarak bunları takip etmiyor musunuz? Bunlar Gazze'yi vurmak suretiyle, bırakın vurmayı, orayı açlıkla, soykırımla terbiye etmenin hep gayreti içerisinde olmuştur ve hala da bu devam etmektedir. Tehdit vardır.



Gazze'ye yiyecek gönderilmesi noktasında örneğin Kızılay'ımız oraya gıda yardımı yapamamaktadır. Böyle bir durumla da karşı karşıyalar. Kızılhaç devamlı tehdit altındadır, bu da var.

"BİZ ŞU ANA KADAR 100 BİN TONUN ÜZERİNDE GIDA YARDIMI ULAŞTIRDIK"

Biz şu ana kadar 100 bin tonun üzerinde oraya gıda yardımı ulaştırmaya çalıştık ama yeterli değil.



Buraya bu yardımların devamı şart ve bu konuyla ilgili olarak Almanya'nın gerek Kızılhaç'ı, bizim de Kızılay'ımızı devreye sokmak suretiyle buradaki bu soykırımı, açlıkla terbiye edilme olayını sona erdirmemiz lazım.

"ALMANYA, TÜRKİYE VE BÖLGE ÜLKELERİ OLARAK KATLİAMA SON VERMEMİZ GEREKECEKTİR"

Bu bizim insani görevimizdir ve ben inanıyorum ki Almanya, Türkiye ve bölge ülkeleri bu konuda üzerimize düşen görevi yapmak suretiyle buradaki katliama son vermemiz gerekecektir.

"HAMAS İLE İLGİLİ ATILMASI GEREKEN ADIMLARI BİZ BUGÜNE KADAR HEP ATTIK"