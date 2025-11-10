Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla görüştü, sohbet etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'da samimi sohbet...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programına rağmen vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda son olarak Ankara'da bir kafeyi ziyaret etti.

Burada, her yaştan vatandaşlar ile sohbet eden Erdoğan, samimi pozlar verdi.

CUMHURBAŞKANI'NI GÖRÜNCE GÖZLERİ PARLADI

Fotoğraflardan birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden bir çocuğun gözlerindeki heyecan dikkat çekti.

Kafeye gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.