Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anlamsız savaşın faturasını tüm insanlık ödüyor

Türkiye diplomasi trafiğini sürdürüyor...

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşti.

"SAVAŞIN FATURASINI TÜM İNSANLIK ÖDÜYOR"

Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki savaş vardı.

Savaşın tüm dünyayı etkilediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir aydır bölgemizi derinden sarsan bu anlamsız, hukuksuz ve gereksiz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor." dedi.

Erdoğan, "Enerji piyasalarından üretim, bilişim, ulaşım ve ticaret ağlarının işleyişine kadar geniş bir alanda savaşın olumsuz etkilerini tüm dünya hissediyor." diye konuştu.

DİPLOMASİ VURGUSU YAPTI

Diplomasi ve diyalog vurgusu yapan Erdoğan, "Diplomasi ve diyalog yoluyla ortak bir paydada buluşma imkanı varken bu yolların sabote edilmesinin yükünü insanlık ailesi olarak hepimiz birlikte çekiyoruz. Şu bir gerçek ki, çatışmalar sona ermezse ödenecek fatura kabaracaktır. Coğrafi mesafenin bu süreçte bir anlamı olmayacak." ifadelerini kullandı.

TOPLANTIYA ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Toplantıya ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'de yatırımı bulunan çok uluslu şirketlerin küresel CEO'ları, uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ve dev fon yöneticileri katıldı.