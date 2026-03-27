Uşak Belediyesi'ne yönelik operasyon: CHP'liler belediye önünde nöbet tutuyor

Rüşvet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Kocaeli ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin “rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla soruşturulduğu belirtildi.

İHALELERDEN PAY VE PARA TRAFİĞİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, belediye ihalelerinde mükerrer faturalandırma yapıldığı, farkın rüşvet olarak alındığı, bazı şirketlerden ortaklık talep edildiği ve aksi halde ihalelerin verilmediği yönünde baskı kurulduğu belirlendi.

Ayrıca bazı belediye yöneticilerinin şahsi hesaplarına “bağış” adı altında para topladığı ve belediye bütçesinin usulsüz kullanıldığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında MASAK raporları ve HTS kayıtlarının incelendiği, şüphelilerin hesaplarında kaynağı belirsiz para hareketleri tespit edildiği de bildirildi.

"BELEDİYE BAŞKANI MAL VARLIĞINI DEVRETTİ"

Açıklamada, Yalım’ın mal varlığını operasyondan önce başka bir kişiye devrettiği, belediyede fiilen çalışmayan kişilerin kadroda gösterildiği ve bazı personelin belediye dışında çalıştırıldığı tespiti de yer aldı.

KALDIĞI OTELDE BELEDİYE PERSONELİYLE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Özkan Yalım’ın Ankara’da bir otelde gözaltına alındığı ve yanında 21 yaşındaki bir belediye çalışanının bulunduğu belirtildi.

Bu kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

CHP ÜYELERİ NÖBETE BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu 13 kişinin gözaltına alınmasının ardından Uşak Belediye binası önünde CHP'ler nöbet tutmaya başladı.

CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, süreci yakından takip ettiklerini belirterek belediye başkanı ve gözaltına alınan diğer isimlere destek mesajı verdi.