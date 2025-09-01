Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.

ERDOĞAN VE ALİYEV OTELDE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da yer aldı.

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN ARASINDAKİ BARIŞ SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu, Türkiye'nin sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini belirtti.

İŞBİRLİĞİ MESAJI

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti.