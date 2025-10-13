Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi Mansur bin Zayid Al Nahyan ile görüştü

İsrail ve Hamas, Mısır'da Türkiye'nin de öncülüğünde ateşkes için masaya oturdu.

Dünyanın gözü, esir takasına ve bir yandan da Mısır'a liderlerin buluşmasına dönmüş durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu liderler, Mısır'da Gazze için bir araya geldi.

MISIR'A GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kapsamda, sabah saatlerinde gittiği Mısır'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi tarafından kapıda ve oldukça samimi bir şekilde karşılandı.

BAE VELİHAT PRENSİNİ KABUL ETTİ

Burada diplomatik temaslarda bulunması beklenen Erdoğan, ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Mansur bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede; Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

GAZZE'NİN YENİNDEN İMARI KONUŞULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğine de katkı sağladığını, savunma sanayii başta olmak üzere diğer konularda da ilerleme için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Gazze’deki soykırımın sona ermesi için çalıştığını, kalıcı barışa dair bir fırsat penceresi aralandığını, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması gerektiğini, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz ulaştırılmasının ve yeniden imar için çalışmaların derhal başlatılmasının önemli olduğunu ifade etti.

İNGİLTERE BAŞBAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ikinci görüşmesini ise Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdi.

MACRON İLE BASINA KAPALI GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da, üçüncü görüşmesi için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Zirvenin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.