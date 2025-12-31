Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'nin yeni yılını ve doğum gününü kutladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 yılı sona eriyor.

Tüm yıl boyunca Terörsüz Türkiye sürecini devam ettiren ve büyük fedakarlıklar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, yol arkadaşlığını da sürdürüyor.

BAHÇELİ'NİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin hem doğum gününü hem de yeni yılını tebrik etti.

GÜL GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık diledi ve gül dolu bir de demet gönderdi.

Bahçeli'nin hediyenin önünde çektirdiği kareleri, MHP'nin resmi hesabından servis edildi.

78 yaşına giren Bahçeli'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan 78 gül gönderdi.

MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

MHP'den Bahçeli'nin fotoğraflarıyla birlikte yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir." denildi.