Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek eski Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç’i kabul etti.
- Türkiye ve Bosna-Hersek arasındaki siyaset diplomasisi hız kesmeden devam ediyor.
- Erdoğan, iki ülke ilişkilerini sürdürmek adına önemli görüşmelere imza atıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda Balkan Barış Platformu kapsamında Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç de İstanbul'da ağırlamıştı.
2 ÜLKE ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkileri devam ettirmek adına bir görüşmeye daha imza attı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKİR İZZETBEGOVİÇ'İ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi eski üyesi Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti.
2023 YILINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SEÇİMİ KAZANMASI COŞKUYLA KUTLANMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında genel seçimlerin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na üstünlük sağlaması birçok ülkede coşkuyla kutlanmıştı.
Bosna Hersek'te de yakından takip edilen seçim sonucunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi başkent Saraybosna’da büyük bir coşkuyla karşılanmıştı.