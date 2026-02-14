İstanbul'da şikayet ettiği için evi kurşunlandı: İmamoğlu pankartlarının kaldırılmamasına tepki gösterdi

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Erol Temurçi'nin İstanbul Valiliği'ne yaptığı başvuru üzerine, Ekrem İmamoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki fotoğrafının kaldırılmasına karar verildi.

Tebligat CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ulaştırılmak istendi.

TEBLİGAT ALINMADI

Ancak Geçici Kurul Üyeleri Erkan Narsap ile Zeki Şen, söz konusu katların kendi kontrollerinde olmadığını belirterek, "Adı geçen katlar bizim kontrolümüz ve sorumluluğumuzda değil. Orası Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisidir. Biz bu tebligatı alamayız" yanıtını verdi.

7 GÜN İÇİNDE İNDİRİLECEK

Bunun üzerine polis ekipleri tebligatı, Özel'in çalışma ofisinde bulunan görevlilere tebliğ etti.

Afişin 7 gün içerisinde indirileceği öğrenildi.

"HAK HUKUK VE ADALETTEN YANAYSANIZ BU TEBLİĞİ NEDEN ALMADINIZ"

Erol Temurçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasının ardından fotoğrafın asıldığını gördüğünü ve bunun üzerine İstanbul Valiliği'ne başvurduğunu belirtti.

Temurçi, "Ekrem İmamoğlu alındıktan sonra bu resmin asıldığını görünce bir CHP'li olarak derhal gereğinin yapılması için İstanbul Valiliği'ne başvurdum. İki gün önce çağrı heyetine bu tebliği götürdüler. Ama şu bilinmelidir ki çağrı heyeti geçici bir heyettir. Gürsel Tekin bu tebliği almadı, doğrusunu yapmıştır.

Sonra tebliği üst katta Özgür Çelik ve Özgür Özel'in bulunduğu makama götürdüler, onlar da almadı. İçinizde fesatlık yoksa, hak hukuk ve adaletten yanaysanız bu tebliği neden almadınız? Bu tebliği alsanız da almasanız da suç işliyorsunuz; en sonunda o pankart inecek" dedi.

"İSTANBULLUNUN HAKKINI TELEF EDİYORSUNUZ"

İhraç edilmelerine rağmen hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Temurçi, "Bizler her zaman hırsıza hırsız dedik, rant düzeninin karşısında hiç boyun eğmedik, eğmeyeceğiz de. Bizler ve diğer arkadaşlarımız partiden ihraç edilmemize rağmen gerekli hukuki mücadelelerimizi vereceğiz. Şu an Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı tamamen Silivri'de popülist söylemlerle insanları meşgul etmektir. Özel, Türkiye'nin gündemi bu değil.

Türkiye'nin gündemi açlık ve sefalet çöpten yiyecek toplayarak hayata tutunmaya çalışan insanların sorunudur. Sizler her çarşamba Silivri'ye giderek, iki günde bir toplantı yaparak İstanbullunun hakkını telef ediyorsunuz. İstanbullunun geleceğiyle oynuyorsunuz. Bugüne kadar İstanbul'a ve Türkiye'ye ne yaptınız? Bizler bunları dile getirince düşman kesiliyoruz. Geçen günlerde ne kadar vahimdir ki sayın Özel bir belediye başkanına 'bozuk tohum' dedi.

Dünyada böyle bir lider yoktur. Bu kişinin elini siz kaldırmadınız mı, seçimlerde bu kişiye finansman sağlamadınız mı? Bu işler içki masasında kafaları çekerek olmaz; CHP jetlerde, saraylarda yatlarda katlarda yönetilemez. Özgür Özel derhal CHP'nin özüne dönün. CHP derhal özüne dönmeli ve arınmalıdır. Sen iyi polis kötü polis oynayarak, insanları kışkırtarak bir yerlere varamazsınız. Türkiye'nin gündemi açlık, yoksulluk, fuhuş ve uyuşturucudur. Ama siz devamlı gündem oluşturarak ve iktidarla kavga ederek bir yerlere varamazsınız" ifadelerine yerdi.

"ÇOK FAZLA KÜFÜR, TEHDİT VE HAKARETE MARUZ KALDIM"

Evi kurşunlanmasına rağmen mücadelesinden vazgeçemeyeceğini söyleyen Temurçi, "29 Aralık 2025 tarihinde pankartın indirilmesi için dilekçeyi verdikten sonra üzerime bir sürü saldırı oldu. Çok fazla küfür, tehdit ve hakarete maruz kaldım ve 2 gün sonra evimin çocuk odası kısmındaki cam kurşunlandı, bu kamuoyuna da yansıdı. Bizi kurşunlarla korkutamazsınız.

CHP mutlaka arınacaktır ve arınmadığı sürece iktidara yön çizemez; ancak muhalefet iktidara yön çizer. Özel sen daha CHP'li belediyeleri yönetemiyorsun kalkmışsın 'Türkiye'yi yöneteceğim' diyorsun. Sen eczacısın, aspirin satmak bile senin yaptığından daha onurlu bir iştir" diye konuştu.