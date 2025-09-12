Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul' sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını İstanbul'da sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camii'ne geçti.

'BEŞ RESSAM BİR ŞEHİR CANIM İSTANBUL' SERGİSİNE KATILDI

Burada cuma namazını kılan ve çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul" programına katılmak üzere camiden ayrıldı.

'CANIM İSTANBUL' ŞİİRİNİ OKUDU

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi koleksiyoner Mehmet Çebi öncülüğünde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda oluşturulan "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul" sergisinde katılımcılara hitap eden Erdoğan, konuşmasını 'Canım İstanbul' şiiriyle tamamladı.

İSTANBUL TABLOSU TAKDİM EDİLDİ

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, koleksiyoner Mehmet Çebi tarafından 'İstanbul' manzaralı tablo takdim edildi.

ESERLERİ TEK TEK İNCELEDİ

Daha sonra sergi alanındaki eserleri detaylı olarak inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eserlere ilişkin tek tek bilgi aldı.

Programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndan ayrıldı.