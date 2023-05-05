Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim petrolümüz Erzurum tut pekmezi kıvamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar'da bulunan petrolün kalitesine dikkat çekerek, çıkan petrolün Erzurum tut pekmezi kıvamında olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun seçim kampanyası programında Van'dan sonra Erzurum'a hareket etti.

Erdoğan burada da yoğun bir kalabalıkla karşılandı.

Coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin 21 yılda yaptığı ve gelecekte yapacaklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında geçtiğimiz günlerde Gabar'da bulunan petrol rezervlerini de hatırlattı.

"Erzurum tut pekmezi kıvamında"

Günlük 100 bin varil petrol üretim kapasitesi olan rezerv müjdesinden sonra muhalefetin bulunan petrolün kalitesini sorduğunu belirterek şunları söyledi: