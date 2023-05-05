Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim petrolümüz Erzurum tut pekmezi kıvamında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun seçim kampanyası programında Van'dan sonra Erzurum'a hareket etti.
Erdoğan burada da yoğun bir kalabalıkla karşılandı.
Coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin 21 yılda yaptığı ve gelecekte yapacaklarını anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında geçtiğimiz günlerde Gabar'da bulunan petrol rezervlerini de hatırlattı.
"Erzurum tut pekmezi kıvamında"
Günlük 100 bin varil petrol üretim kapasitesi olan rezerv müjdesinden sonra muhalefetin bulunan petrolün kalitesini sorduğunu belirterek şunları söyledi:
"Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip Gabar petrolümüzü de milletimizle buluşturacağız. Bizim petrolümüzün kalitesi Erzurum Dut Pekmezi kıvamında. Yani kalitesiyle, saflığıyla hamdolsun en üst standartta.
Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz. Enerji bağımsızlığımızı kazanana kadar çalışmayı sürdüreceğiz."