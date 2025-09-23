Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de Gazze'deki acı karelere dikkat çekti

İsrail, Gazze'de sadece saldırılarıyla değil, kentte uyguladığı abluka politikasıyla da can almaya devam ediyor.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

GAZZE'DEN ACI KARELERİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İsrail tarafından masumların katledildiği bölgede çekilen acı kareleri dünya liderlerine gösterdi.

"İSRAİL 23 AYDIR HER SAAT 1 ÇOCUK ÖLDÜRÜYOR"

Kadınların ellerinde boş tencerelerle yemek almak için beklediği anları, açlıktan hayatını kaybeden bebeklerin fotoğraflarını eline alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde şu ifadeleri kullandı:

İsrail 23 aydır her saat 1 çocuk öldürüyor. Bunlar sayı değil dostlar, hepsi birer can, masum insan.

"BÖYLE BİR GADDARLIĞIN MAKUL BİR SEBEBİ OLABİLİR Mİ"