Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İtalya'yı ziyaret edecek

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Türkiye ve İtalya, yakın iş birliğini güçlendirmek amacıyla kritik bir toplantıya hazırlanıyor.

Son olarak 2022 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi, bu kez İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek.

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelecek.

SAVUNMA SANAYİİNDE TÜRK-İTALYAN İŞ BİRLİĞİ

Ankara-Roma hattında birlikte çalışma iradesini güçlendiren zirvenin öncelikli gündemi ikili ilişkiler olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meloni, geçen yıl 32 milyar doların üzerinde seyreden ortak ticaret hacminin artırılmasına yönelik politikaları değerlendirecek.

Savunma sanayii alanındaki ortaklıklar Türk savunma sanayii şirketi Baykar’ın İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace’i satın alması sonrası ve İtalyan Leonardo firması ile imzaladığı ortaklık anlaşmasıyla yeni bir boyut kazandı. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meloni bu alandaki iş birliği fırsatlarını da görüşecek.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ MASADA OLACAK

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de zirvede ele alınacak. Liderler, Türkiye’nin AB üyeliği hedefine ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meloni’nin gündeminde bölgesel ve küresel gelişmeler de yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel anlamda istikrarın sağlanması için attığı adımları dile getirecek.

İsrail’in Filistin topraklarında süren katliamlarının sona ermesi gerektiğinin altını çizecek.

Zirve sonrasında liderlerin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türk-İtalyan İş Forumu'na da katılması bekleniyor.