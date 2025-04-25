Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale Ruhu'nu gelecek nesillere aşılayacağız

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale'de mukaddesatlarını, vatanlarını, şereflerini savunan şehitleri, gazileri ve bütün kahramanları Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümünde rahmetle yad ettiğini belirten Erdoğan, mesajında, "Türk milletinin fedakarlığı, cesareti ve azmi 'Çanakkale Ruhu'nu bizlere emanet etmiştir. Miras bıraktıkları bu mukaddes emanete sahip çıkarak, ecdadımıza layık olacak, 'Çanakkale Ruhu'nu her şart altında canlı tutacak ve gelecek nesillere de bu ruhu aşılayacağız." ifadelerine yer verdi.

"YENİ NESİLLERE DÜŞEN GÖREV, ÇANAKKALE'DE KAZINAN İSTİKLALE SAHİP ÇIKMAKTIR"

Erdoğan, en zor şartlarda bile seferberlik halinde kenetlenen milletin, vatanı ve bayrağı için canı pahasına hiçbir işgale geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de ortaya koyduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: