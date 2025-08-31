Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de: Törenlere karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomatik görüşmelerini sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tianjin şehrine geldi.

HAVALİMANINDA TÖRENLERLE KARŞILANDI

Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı'nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından törenlerle karşılandı.

Erdoğan, burada zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELERDE DE BULUNACAK

Ayrıca Erdoğan, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacak.

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün genişletilmiş oturumunun ise yarın zirvenin ikinci gününde yer alması öngörülüyor.

PUTİN İLE İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirveye katılacak.

Erdoğan zirve kapsamında Vladimir Putin ile de bir ikili görüşme gerçekleştirecek.

İki liderin Çin'de yapacağı görüşmede, Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Vladimir Putin'in burada İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Narendre Modi ile de görüşmeler yapacağı öğrenildi.

ŞİÖ İÇİN GELECEK 10 YILIN YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Çin Devlet Başkanı Şi, zirvede üye ülkelerin katıldığı ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı ile gözlemci üye ve diyalog ortaklarının da yer aldığı genişletilmiş ŞİÖ Artı Toplantısı'na başkanlık edecek.

Şi, bu toplantılarda ülkesinin savaş sonrası uluslararası düzenin korunması ve küresel yönetimin yapıcı şekilde iyileştirilmesine yönelik önerilerini ve ŞİÖ işbirliğinin bu yönde geliştirilmesi için alınacak tedbirleri ortaya koyacak.

Üye ülke liderleri, Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nın ardından 'Tiencin Bildirisi'ni kabul edecek ve ŞİÖ'nün gelecek 10 yıldaki yol haritası niteliğindeki gelişim stratejisini onaylayacak.

Zirvede ayrıca İkinci Dünya Savaşı'nın bitişi ve Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşunun 80. yıl dönümü dolayısıyla ortak açıklama yayımlanacak, güvenlik, ekonomi ve halklar arasında etkileşime yönelik işbirliği belgeleri imzalanacak.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), ilk olarak 1996'da sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği ittifakı olarak Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından oluşturuldu.

O yıllarda 'Şanghay Beşlisi' olarak anılan gruba 2001'de Özbekistan'ın da dahil edilmesiyle örgütün kuruluşu gerçekleşti.

2017'de Kazakistan'da düzenlenen Astana Zirvesi'nde Hindistan ve Pakistan'ın üyelik süreçleri tamamlanırken 2021'de Tacikistan'da düzenlenen Duşanbe Zirvesi'nde İran'ın, 2024'te Kazakistan'da düzenlenen Astana Zirvesi'nde Belarus'un katılımıyla örgütün üye sayısı 10'a ulaştı.

Moğolistan ve statüsü Eylül 2021'den bu yana aktif durumda bulunmayan Afganistan, örgütte 'gözlemci' olarak yer alırken ŞİÖ'nün, aralarında Türkiye'nin de olduğu 14 ülkeyle 'diyalog ortaklığı' bulunuyor.

Örgüt üyesi ülkelerin yüz ölçümlerinin toplamı, Avrasya kıta parçasının yaklaşık yüzde 65'ini kapsıyor, dünya nüfusunun yüzde 40'ını ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 30'unu temsil ediyor.