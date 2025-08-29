Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Çin'de görüşecek

Kremlin'den son dakika açıklaması...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

ERDOĞAN ÇİN'E GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta Çin'de Şangay İş Birliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak.

KRİTİK GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında liderlerle kritik görüşmeler yapması bekleniyor.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ ÇİN'DE

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Vladimir Putin, önümüzdeki hafta Çin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Kremlin'deki basın toplantısında Erdoğan ve Rus liderin 1 Eylül'de görüşeceğini açıkladı.

GÖRÜŞMEDE SON GELİŞMELER ELE ALINACAK

Çin'de yapılacak yüz yüze görüşmede, Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.

Putin, Çin'de ayrıca İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Modi ile de görüşmeler yapacak.

ŞANGAY İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Örgütün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, bu yıl 31 Ağustos-1 Eylül'de Çin'in Tiencin şehrinde yapılacak.

Çin'in ev sahipliği yapacağı zirveye; örgüte üye Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus ile gözlemci üye Moğolistan'ın liderlerinin yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.