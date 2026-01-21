Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Başkan Vekilleri'ni ağırladı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları başkanvekillerini Beştepe'de kabul etti.
- Toplantı basına kapalı gerçekleşti ve önemli devlet yetkilileri de katıldı.
- Politika Kurulları, Cumhurbaşkanına strateji ve politika önerileri sunarak karar süreçlerine etki eder.
Beştepe'de kritik zirve...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
CEVDET YILMAZ VE BURHANETTİN DURAN DA YER ALDI
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz da yer aldı.
CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Türkiye’de Cumhurbaşkanına politika geliştirme, analiz yapma ve strateji önerileri sunmak amacıyla oluşturulan danışma organlarıdır.
Kurullar; ekonomi, hukuk, eğitim, güvenlik, dış politika, sağlık, kültür ve sosyal politikalar gibi farklı alanlarda çalışmalar yürütür.
Hazırlanan rapor ve öneriler, Cumhurbaşkanına doğrudan sunularak karar alma süreçlerine katkı sağlar.
Politika Kurulları, icrai yetkiye sahip olmamakla birlikte kamu politikalarının şekillenmesinde etkili bir rol üstlenir.