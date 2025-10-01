Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetinin masasını ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem 4'üncü yasama yılı başladı.

TBMM'de yeni yasama yılının başlaması nedeniyle ilk tören, Atatürk Anıtı'nda düzenlendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Akabinde ise Meclis'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

DEM PARTİ HEYETİNİN MASASINA GİTTİ

Erdoğan konuşmasının ardından DEM Parti grubuna giderek el sıkıştı.

Cumhurbaşkanının, DEM Parti milletvekilleriyle tek tek tokalaştığı anlarda DEM Parti heyetinin hayranlık dolu bakışları dikkat çekti.

TÜLAY HATİMOĞULLARI İLE DİYALOĞU

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile de tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan olayla ilgili "Kusura bakmayın" dedi.

DEM Parti Milletvekili Sezai Temelli'ye "Söyledin mi?" diye soran Erdoğan, Temelli'den "Evet, söyledim" yanıtını aldı.

"AMERİKA ZİYARETİNDEN SONRA BİRAZ ŞEY OLDU AMA"

Erdoğan’ı karşılayan ilk isimlerden olan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı’na dönerek "Siz de iyisiniz Sayın Cumhurbaşkanım" derken Bakırhan’ın sözleri üzerine Erdoğan, "Amerika seyahatinden sonra biraz şey yaptık ama" ifadelerini kullandı.

“ZOR, YİNE İYİ DAYANIYORSUNUZ”

DEM Parti’nin deneyimli siyasetçilerinden Pervin Buldan ise Erdoğan’a "Zor, yine iyi dayanıyorsunuz." sözlerini dile getirdi.

Erdoğan ise kısa sohbeti "Yine de görüşmeler iyi geçti, şimdi liderlerden beklentilerimiz var" diyerek noktaladı.