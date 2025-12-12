Türkiye nadir elementler için Afrika'ya açılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye son çeyrek asırda en çok kendi ayakları üzerinde durabilmek için çaba gösterdi.

Bu çabalar karşılığını veriyor.

Savunma sanayisinde dünya markası olan Türkiye, diplomasi alanındaki etkinliği ile de küresel çapta girişimlerde bulunuyor.

Tarih boyunca hep mazlumun yanında yer alan Türkiye, özellikle yüzyıllara dayanan münasebetler sebebiyle Afrika ile ilişkilerini son dönemde boyut atlattı.

Kara kıtadaki birçok ülke ile ilişkilerini geliştiren Türkiye, hem dost ülkelere destek oluyor hem de ortak çıkarlar kapsamında projeler geliştiriyor.

TÜRKİYE'DEN AFRİKA'YA DEĞERLİ ELEMENT ÇIKARMASI

Bu kapsamda Türkiye, sınırları içinde kara ve denizde başlayan enerji ve değerli doğal kaynak atılımı sınır dışına çıkıyor.

Afrika özellikle madenler ve limanlar konusunda yeni yatırımlar için düğmeye basıldı.

ZİMBABVE MERCEK ALTINDA

Özellikle Zimbabve’deki maden zenginliği konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni bir çalışma başlattı.

Çin’den sonra en büyük nadir toprak minerali rezervine sahip ülke olan Zimbabve'de altın, lityum, elmas, platin, nikel, krom, zümrütün gibi yaklaşık 60 farklı maden kaynağı bulunuyor.

Bu önemli Afrika ülkesi aynı zamanda lityum rezervinde dünyada 5’inci platin rezervinde ise 2’nci sırada yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNUM YAPILACAK

Türkiye gazetesinin haberine göre sadece Zimbabve değil Afrika kıtasının genelindeki toprak elementleri için ayrı bir çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Afrika'daki madenler, limanlar açısından kritik bölgelere yapılabilecek yatırımlar ve yenilenecek Afrika eylem planı konusunda önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir sunum yapılacak.

20 AFRİKA ÜLKESİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILIYOR

Türkiye’nin şu anda Afrika kıtasında 44 büyükelçiliği bulunuyor ve bu sayısının kısa süre içinde 50’ye çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye, 20’den fazla Afrika ülkesiyle enerji ve madencilik sektörlerini kapsayan stratejik iş birliği anlaşmaları imzalamış durumda. Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin ise orta vadede 50 milyar doları aşması hedefleniyor.

Yüzyıllardır Batı sömürüsü altında ezilen Afrika, doğal kaynakları bakımından dünyanın en zengin kıtası.

İşte hemen her ülkeden başka bir önemli element fışkıran kıtada ülkelere göre kaynak dağılımı: