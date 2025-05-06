Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

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Ankara'da siyasi arena bir hayli hareketli.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürerken, bugün akşam saatlerinde ise önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

GÖRÜŞME BAHÇELİ'NİN KONUTUNDA OLACAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir.



Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir.

BAHÇELİ'NİN YAŞADIĞI KALP RAHATSIZLIĞININ ARDINDAN İLK GÖRÜŞME

MHP'den 6 Şubat'ta yapılan resmi açıklamada, 77 yaşındaki Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve kalp kapağının değiştirildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, Bahçeli'nin 4 Şubat’ta "planlı tetkik ve tedavileri için" hastaneye yatırıldığı, 10 yıl önce takılan kalp kapağında ortaya çıkan dejenerasyon bulguları nedeniyle 6 Şubat’ta yeni bir ameliyat yapıldığı belirtilmişti.

Bahçeli, başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edilmiş ve evinde istirahat sürecine geçmişti.

2 aylık aranın ardından mesaisine başlayan Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ocak 2025 tarihinden sonra bugün bir kez daha bir araya gelecek.

2 AYLIK ARANIN ARDINDAN İLK KEZ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Devlet Bahçeli, 2 aylık aranın ardından mesaisine başladı...

İstirahati sonrası ilk olarak Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, çıkışta da kendisini bekleyen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.