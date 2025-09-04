Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Ankara'da siyaset gündemi yoğun...

Siyasi isimler sık sık bir araya gelerek gündemin önemli başlıklarını ele alıyor.

ERDOĞAN, BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti.

Saat 17.10'da başlayan görüşmede pek çok kritik konunun görüşüldü.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılayarak kameralara poz verdiler.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

İki lider son olarak 25 Ağustos'ta Ahlat'ta bir araya gelmişti.

Ankara'daki son görüşme ise 10 Temmuz'da Beştepe'de gerçekleştirilmişti.

GÜNDEM BAŞLIKLARI

Görüşmenin ana başlıklarından birini Terörsüz Türkiye süreci oluşturdu.

Erdoğan ve Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekip provakasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Bir diğer önemli başlık ise yeni anayasa çalışmaları. Hem Erdoğan hem de Bahçeli, açıklamalarında yeni anayasaya ihtiyaç konusunda önemli açıklamalar yapmıştı.

Yeni anayasa süreci konusunda henüz somut bir adım yokken ikili arasında bu konunun da ele alındığı bildirildi.