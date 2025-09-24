Cumhurbaşkanı Erdoğan düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York temasları devam ediyor.

Erdoğan, Türkevi'nde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı eş güdümünde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

BAKANLAR DA TOPLANTIDA YER ALDI

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri ile SETA Başkanı Nebi Miş de yer aldı.

Erdoğan toplantının ardından da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katıldı.