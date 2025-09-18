Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev değişimi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanmıştı.

ERBAŞ'TAN VEDA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev süresi dolan eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

PROF. DR. ARPAGUŞ ATANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; görev süresi dolan Ali Erbaş'tan boşalan Diyanet İşleri Başkanlığı'na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş atandı. Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 19'uncu başkanı olarak görev yapacak.

2021 yılından bu yana İstanbul Müftülüğü görevini yürüten Prof. Dr. Safi Arpaguş'un, akademik alanda çeşitli çalışmaları bulunuyor.