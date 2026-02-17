Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da resmi törenle karşılandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi turunda...

Yoğun diplomatik temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin daveti üzerine ülkeye geldi.

Erdoğan'ın programı, Habeşistan-İtalya savaşı sonrası Etiyopya'nın bağımsızlık ve galibiyet simgesi olan Adva Anıtı'nı ziyaretiyle başladı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıt ziyaretinin ardından Ulusal Saray'a geçti.

Cumhurbaşkanı burada, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali tarafından karşılandı.

SÜVARİLER EŞLİK ETTİ

Erdoğan'ın makam aracına, Etiyopya'nın atlı süvarileri eşlik etti.

Aracı ile Ulasal Sarayı'nın girişine ilerleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, aracından iner inmez Abiy Ahmed Ali karşıladı.

MİLLİ MARŞLAR OKUNDU

Tören kapsamında iki ülkenin milli marşları okundu.

Basın mensuplarına poz veren iki lider, törenin sona ermesiyle ikili görüşme için içeri geçti.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Afrika Boynuzu ve genel olarak Afrika kıtasındaki bölgesel meseleler ile küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Özellikle Aralık 2024’te Ankara'da imzalanan ve Etiyopya ile Somali arasındaki krizi nihayete erdiren Ankara Anlaşması sonrası gelinen son durumun da liderlerin gündeminde olması bekleniyor.

BAZI ANLAŞMALARIN İMZALANMASI BEKLENİYOR

Görüşmelerin ardından iki liderin huzurunda, çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalanacak.

İmza töreninin ardından Erdoğan ve Ali, düzenleyecekleri ortak basın toplantısıyla ziyaretin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak.

Erdoğan, onuruna Adis Ababa Uluslararası Kongre Merkezi'nde verilecek akşam yemeğine katıldıktan sonra günübirlik ziyaretini tamamlayarak yurda dönecek.