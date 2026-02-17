Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında sabah saatlerinde 17 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 17 isim arasında, herkesin yakından tanıdığı bazı ünlüler de var.

HANGİ İSİMLER GÖZALTINDA

Bu isimlerin İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu, Adem Kılıçcı, Murat Dalkılıç ve Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze olduğu öğrenildi.

EDİS HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında son olarak, sanatçı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edis'in dün akşam saatlerinde yurt dışına çıktığı öğrenildi.

BREZİLYA'YA GİTTİ

Brezilya’da olduğu tespit edilen Edis'in Türkiye’ye döndüğünde gözaltına alınacağı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINANLAR TAM LİSTE

Operasyonda; şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, boksör Adem Kılıçcı, Furkan Koçan, iş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, gözaltına alındı.