Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlerini teslim alan depremzede ailenin kızıyla görüştü

Deprem bölgesinde çalışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hafta sonu Adıyaman'daydı.

Adıyaman'da düzenlenen 350 bininci deprem konutun anahtar teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından İndere köy evlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Emlak Konut tarafından yapılan köy evlerinde Fahri Kizir ve ailesini ziyaret etti.

AİLENİN KIZIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında tıp okuduğu için Muğla'da olan evin kızı Aybüke ile de telefonda görüştü.

GÜLÜMSETEN SOHBET

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aybüke arasındaki sohbet, samimi anlara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun da adının Aybüke olduğunu söyledi ve şöyle devam etti;

"BENİM AYBÜKE'M BİR BAŞKADIR"

"Aybüke, hayırlı akşamlar. Benim torunumun adının da Aybüke olduğunu biliyor musun? Şu anda onlar Katar'da. Benim Aybüke'm bir başkadır. Çok severim kendisini. Sümeyye kızımın büyük kızıdır. Onun bir ufağı Asım'dır.

"BİZE GAYET GÜZEL İKRAMLARDA BULUNDULAR"

Sen şu anda Manisa'dasın. Dersler nasıl gidiyor, hangi bölümdesin? Tıp mı okuyorsun? Allah yar ve yardımcın olsun.

Biz bu akşam sizin eve misafir olduk. Gayet güzel bize ikramlarda bulundular. Halan bize güzel ikramlar hazırlamış. İnşallah Allah nasip ederse bir de senin elinden yeriz."

Aybüke ise kendisine başarı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.