Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor.

Güvenlik güçleri, zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla devam ettirirken son operasyonlara ilişkin detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyuyla paylaştı.

123 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin, Çanakkale ve Isparta’da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 123 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar kapsamında 465 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

3 İLDE KAPSAMLI OPERASYON

Ezine, Isparta ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

Çanakkale, Isparta ve Mersin’de düzenlenen operasyonlara;

- 131 Asayiş Timi,

- 9 Jandarma Motorlu Asayiş Timi,

- 6 Komando Timi,

- 574 Jandarma personeli ve

- 12 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği ile birlikte 101 farklı adrese operasyon düzenlendi.