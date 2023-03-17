Cumhurbaşkanı Erdoğan: Finlandiya için TBMM'de NATO onayı sürecini başlatıyoruz Erdoğan, Helsinki'nin askeri ittifaka üyelik süreciyle ilgili aldıkları kararı paylaştı. "Meclis'imizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik" diyen Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilere vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Erdoğan, Niinistö ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, Helsinki yönetiminin NATO'ya üyelik sürecine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz." demişti.

Finlandiya'ya NATO için onay

Mevkidaşıyla ortak açıklama yapan Erdoğan, Finlandiya'nın Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat ettiğini belirterek, TBMM'de onay sürecinin başlatılacağını söyledi:

Meclis'te süreç başlayacak

Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük. Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclis'imizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik.



NATO, Finlandiya'nın üyeliğiyle daha da güçlenerek bu sayede küresel güvenlik ve istikrarın muhafazasında inanıyorum ki etkin rol oynayacaktır.

Türkiye'nin terörle mücadelesine vurgu yaptı

Öte yandan Erdoğan, Türkiye'nin, binlerce vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülke olduğunu anımsattı.

DEAŞ'tan PKK, PYD ve FETÖ'ye kadar dünyanın en eli kanlı yapılarıyla eş zamanlı mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, DEAŞ'ı sahada hezimete uğratan tek NATO ülkesinin Türkiye olduğunun altını çizdi:

"NATO'nun 'açık kapı' politikasının güçlü savunucusuyuz"

Bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığına inanıyoruz. Adı, iddiası ve arkasındaki hesaplar ne olursa olsun, ülkemizin bekasına, milletimizin canına kasteden örgütlerin kökünü kazımakta kararlıyız.



Bu meseledeki hassasiyetimizi ve kararlığımızı da açıkça ifade ediyoruz. NATO'nun genişleme sürecini bu gerçekler çerçevesinde değerlendiriyoruz. Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusu görüşmelerimizde önemli yer tuttu. Türkiye, NATO'nun 'açık kapı' politikasının güçlü savunucuları arasında yer alıyor.



Finlandiya ve İsveç'in katılım müzakerelerinin başlatılmasına, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'nde onay vermiştik. Eş zamanlı olarak üçlü muhtırayı imzalamak suretiyle Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına almıştık.

"İlişkilerimizi NATO zemininde tahkim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bu ülkeyle ilişkilerin NATO müttefikliği zemininde tahkim edilmiş olacağını sözlerine ekledi.