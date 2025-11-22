Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde başlayan G20 Liderler Zirvesi, katılımcıların yer aldığı oturumlarla devam ediyor.

Zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'da Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü" başlıklı oturuma katıldı.

"DÜNYA GENELİNDE HER 10 KİŞİDEN BİRİ AŞIRI YOKSULLUKLA MÜCADELE EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumda yaptığı konuşmada, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temelini oluşturan 'kimseyi geride bırakmama' taahhüdüne rağmen, dünya genelinde her 10 kişiden birinin hala aşırı yoksullukla mücadele ettiğine dikkati çekti.

Karşı karşıya olunan sınamaların sadece en az gelişmiş ülkeleri değil, tüm ekonomileri etkisi altına aldığını vurgulayan Erdoğan, "Bugün küresel ticaretin yeniden canlanması için daha köklü bir uluslararası iş birliğine, yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"G20'Yİ DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENMEYE DAVET EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzde dünya genelinde toplam borçluluk oranının küresel hasılanın yüzde 324'üne ulaştığına dikkati çekerek, "Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN G20 ZİRVESİ AİLE FOTOĞRAFINDA

Zirve alanında gerçekleştirilen törende liderler tek tek karşılanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da salona girişinde yoğun ilgi gördü.

Erdoğan, oturumların olduğu salonda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud ile bir süre sohbet etti.

Ardından Cezayir Başbakanı Sifi Ghrieb ile samimi bir şekilde selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra aile fotoğrafı çekimi için diğer liderlerle birlikte platformdaki yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında Japonya Başbakanı Takaichi Sanae yer aldı.