Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı'nı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'yı Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Nguema, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

21 PARE TOP ATIŞI GERÇEKLEŞTİ

İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Oligui Nguema, merdivenlerde Türkiye ve Gabon bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Nguema, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacaklar ve sonrasında ortak basın toplantısı gerçekleştirecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşıyla gerçekleştireceği basın toplantısının ardından konuğu onuruna resmi akşam yemeği verecek.