Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin hali içler acısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te 5 bin 13 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde konuştu.

"RABBİM, YENİ HANELERİNİZDE HUZURLA OTURMAYI NASİP ETSİN"

Yapımı tamamlanan 5113 konutumuzun anahtar ve tapu teslim töreni vesilesiyle bir aradayız. Birazdan Gaziantep ilk kongremizi gerçekleştirecek teşkilatımızla kapsamlı bir değerlendirme yapıp birliğimizi, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz. Ardından Şahinbey, Millet Kütüphanemizde gençlerimizle hasbihal edip bu kadim şehrin yiğit evlatlarıyla hasret gidereceğiz. Umudunuz için, heyecanınız için, coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, bugün Toroslardan Fırat'a uzanan kardeşliğin kalesi, emeğiyle tüm dünyayı kendine hayran bırakan Gaziantep'imizdeyiz. Bugün direnişin, dirilişin, umudun ve istikbalin şehrindeyiz. Bugün destanlar yazan kahramanların şehrindeyiz. Bizleri bağrına basan her bir Antepli kardeşime teşekkür ediyorum. Asrın felaketinde evleri yıkılan vatandaşlarımızın yeni yuvalarının, Antepli kardeşlerimiz için inşa ettiğimiz sosyal konutlarımızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Rabbim yeni hanelerinizde sağlıklı, huzurlu, ağız tadıyla oturmayı sizlere nasip eylesin diyorum.

"ANADOLU'MUZUN MAHSUN VE MAĞDUR OLMASINA MÜSAADE EDEMEYİZ"

Sevgili Antepliler, bugün üzerinde yaşadığımız bu aziz coğrafya, tarih boyunca nice kültürlere ev sahipliği yaptı. Bu topraklar bir kaderin, bir inancın, bir mücadelenin adı oldu. Her rüzgarın bir hikaye anlattığı, her dağında bir kahramanın yattığı bu bölge öyle sıradan bir yurt değil. Burası dünya tarihini yazanların dünyaya yön verenlerin yurdudur.



Vatan topraklarını mukaddes bir emanet taşımanın sorumluluğuyla mamur etme çabalarımızın gerisinde işte bu şuur vardır. Anadolu'da huzur içinde ilelebet yaşamak istiyorsak her alanda güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Evlatlarımıza müreffeh bir Türkiye bırakmayı arzu ediyorsak ayaklarımızı yere sağlam basmak zorundayız. Bakınız, bu durum sadece dış politika, sadece savunma, sadece ekonomi için geçerli değildir.



Güçlü ve dayanıklı şehirler inşa etmek de bunun ayrılmaz bir parçasıdır. Güzel vatanımızın Anadolu'muzun mahsun olmasına, mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Bu anlayışla asrın felaketinde milletimizin yanında en güçlü şekilde sarsılmaz bir kale gibi dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık. Geçen hafta Maraş'ta 155.000'inci yuvamızın anahtarlarını teslim ettik.