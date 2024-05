ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında siyasette, bilimde, müzikte ve çalışma hayatında başarılı gençlerle İstanbul'da buluştu.

Erdoğan, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılacak milli sporculardan madalya sözü aldı. Etkinlik, Erdoğan ile sporcular arasındaki samimi diyaloglar ve genç müzisyenlerin performanslarıyla renklendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

"Rabbim başarılarınızı daim eylesin"

Sevgili gençler, kıymetli sporcularımız sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında aydınlık yarınlarımızın güvencesi olarak gördüğüm tüm genç kardeşlerime buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle sizlerle beraber olmanın, sizlerin bu heyecanını benim de taşımamın bahtiyarlığı gerçekten sözlerle ifade edilemez. Bugün Türk gençliğini temsilen aramızda milli sporcularımızın yanı sıra siyasette, bilimde, müzikte ve çalışma hayatında başarılarıyla gurur kaynağımız olan gençlerimiz de bulunuyor. Her birinize ülkemize, milletimize ve ailelerinize yaşattığınız mutluluklar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Rabbim başarılarınızı daim eylesin. Ayağınıza taş değdirmesin diyorum.

"Gençler, Milli Mücadele'nin ön saftaki neferleri oldu"

"19 Mayıs tarihi siz gençlerimiz için bir ilham ve umut kaynağı olmuştur"

19 Mayıs, Milli Mücadele'yi başlatmakla kalmamış, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür. Bu vesileyle asırlardır istiklal ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan şehadete koşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Aynı ulvi gaye uğrunda çarpışırken yaralanan gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milletimizin göz bebeği olan kahraman ordumuzun bütün mensuplarını bugün bir kez daha saygıyla anıyorum. Tarihimizde bir dönüm noktasını teşkil eden 19 Mayıs'ın gençlerimizin bayramı olması elbette tesadüf eseri değildir. 19 Mayıs tarihi siz gençlerimiz için bir ilham ve umut kaynağı olmuştur. Tıpkı bin yıllık tarihimizde olduğu gibi gençlerimizin bugün de milletimizin her meselesinde en önde yerlerini aldıklarını memnuniyetle görüyoruz. Ülkemizin kalkınma, ilerleme, ekonomide büyüme çabalarının merkezinde de yine gençlerimiz önemli yere sahip. Sınırda eli tetikte nöbet tutan askerlerimizin, karakollarda görev yapan polis ve jandarmalarımızın çoğu sizin yaşınızdaki gençlerden oluşuyor.

"TEKNOFEST gençliği, hayatın her alanında gümbür gümbür geliyor"

Savunma sanayinde iftihar vesilemiz olan pek çok projenin altında genç mühendislerimizin imzası ve emeği bulunuyor. Mesela Milli Savaş Uçağımız KAAN'ın geliştirilmesinde, insanlı ve insansız hava araçlarımızın üretiminde gençler öncü roller üstleniyor. Bilimde, sanatta, medyada, son dönemde özellikle sporda gençlerimiz daha fazla ön plana çıkıyor, kendilerinden daha fazla söz ettiriyor. Gençlerimiz ülkenin siyasi ve bürokratik karar mekanizmalarında daha fazla sorumluluk üstleniyor.



Parlamentoda, belediye meclislerinde, belediye yönetimlerinde eskiye kıyasla daha çok sayıda genç arkadaşlarımız var. Yarınlarımızın teminatı olan TEKNOFEST gençliği gerçekten hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir. Bundan ve sizin başarılarından iftihar ettiğimizi özellikle belirtmek isterim. Her birinizin daha nice yıllar boyunca bizim, milletimizin ve ailelerinizin kıvanç kaynağı olmaya devam edeceğinizden hiç şüphem yok.



Biz de seçilme yaşını önce 30'dan 25'e daha sonra nihayetinde ne yaptık? 18'e düşürdük. Siyasetin, bürokrasinin, iş dünyasının kapılarını gençlere açarak gençlerimizin eğitimlerine, tarihin en büyük yatırımlarını yaparak, gençlerimize uygun ortam ve imkanlar sağlayarak her alanda gençlerimizi destekliyor, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.